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En çok ziyaretçi hangi ülkeden geldi? Bakan Ersoy açıkladı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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En çok ziyaretçi hangi ülkeden geldi? Bakan Ersoy açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2024 yılının ilk çeyreğindeki turizm verilerini açıklıyor. Bakan Ersoy, "En çok ziyaretçi İran, Almanya ve Rusya'dan geldi." dedi.

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