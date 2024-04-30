Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten İslam Kalkınma Bankası Grubu toplantılarında yoğun ekonomi diplomasisi

Cezayir Maliye Bakanı Laaziz Fayed ile de bir araya gelen Şimşek'in görüştüğü bir diğer isim Gine Bissau Ekonomi Bakanı Soares Sambu oldu.

Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Bakanı Cemsit Kuçkarov ile de ayrı ayrı görüştü.