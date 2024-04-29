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Borsa haftaya rekorla başladı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Borsa haftaya rekorla başladı

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselişle rekor seviye olan 9.992,45 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,83 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.992,45 puana çıktı.

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