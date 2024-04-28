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"Türkiye'ye dış kaynak gelmiyor" iftiralarına Bakan Şimşek'ten net yanıt: Uygun maliyetli dış finansman sağladık

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
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Türkiye’ye dış kaynak gelmiyor iftiralarına Bakan Şimşek’ten net yanıt: Uygun maliyetli dış finansman sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye dış kaynak gelmediği iddialarına ilişkin, "Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor" dedi.

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