29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
ABONE OL
Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın (30 Nisan Salı) Ankara'da yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA