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Türkiye'deki atık su arıtma tesisi sayısı 1213'e ulaştı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Türkiye’deki atık su arıtma tesisi sayısı 1213’e ulaştı

Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 1213 atık su arıtma tesisi ile ülke nüfusunun yüzde 90,6'sına hizmet verildiğini bildirdi.

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