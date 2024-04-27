27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri KDV oranlarının artırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

KDV oranlarının artırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
ABONE OL
KDV oranlarının artırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de

KDV tutarlarına ilişkin yeni tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre lokanta, kafe gibi yiyecek ve içecek satışı yapılan işletmelerde uygulanan KDV oranlarında düzenlemeye gidildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA