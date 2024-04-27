Avrupa’nın en büyüğüne Türk imzası! Kalyon Holding enerjide arz güvenliğini sağlayacak projeye startı verdi





İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, altyapı yatırımları yaptıklarını, Karadeniz'de gaz çıkardıklarını belirterek, "Bu projenin borusunu toprağa gömüyoruz. İlk tuğlayı koyuyoruz" dedi. Türkiye ile Romanya'nın iş dünyasının birlikte çalışmasını isteyen Neacşu, şöyle konuştu: "Birbirimizi tamamlıyoruz, başka kapılar da açılıyor. Türkiye Avrupa dışındaki en önemli partnerimizden biri... Ticaret hacminde 10 milyar doları aştık, 15 milyar doları hedefliyoruz."



YATIRIM BEDELİ 500 MİLYON EURO

- 308 kilometre uzunluğunda 48 ve 40 inçlik boru çapında Tuzla-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı inşa ediliyor.

- Hat, BRUA koridoru ile birleşecek. (BRUA koridoru; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden geçen Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridor.)

- Projede, kullanılacak boruların temini, 20 adet vana istasyonu, enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor.

- Projede bin 200 kişi istihdam ediliyor.

- Projenin yapım bedeli yaklaşık 500 milyon euro.

- Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gaz ile Romanya'daki tüketimin önemli bir kısmı karşılanacak.

- Proje, AB'nin Kasım 2015 tarihli Avrupa Komisyonu Ortak Fayda Listesi Projeleri kapsamında hayata geçirildi. Enerji pazarı entegrasyonu, sürdürülebilirlik ve enerji arzı güvenliğine kayda değer katkı yapan ve enerji koridoru oluşturmak için gerekli olan projeler, AB Komisyonu tarafından "Ortak Fayda Listesi Projeleri" olarak değerlendiriliyor.

- Proje kapsamında, Kalyon Holding tarafından yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boru da tedarik ediliyor.