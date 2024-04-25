Diyarbakır Barosu’ndan petrol arama hazımsızlığı! Çalışmaları durdurmak için dava açtılar...

BARO'DAN YAPILAN SKANDAL AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, Diyarbakır'da yürütülen petrol arama ve çıkarma faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 5 yılda Diyarbakır'da 200'den fazla petrol arama ve çıkarma sahası faaliyete geçmiştir ve her ay onlarca yeni petrol arama, çıkarma sahası faaliyete geçirilmektedir. Petrol sahaları; Diyarbakır'ın tarım arazileri, mera ve ormanlık alanları üzerine kurulmaktadır. Son 5 yılda petrol arama, çıkarma faaliyetleri nedeniyle Diyarbakır'ın tarımsal alan kaybı 35 bin hektardır. Yurttaşların atalarından kalan kadim üretim topraklarını, el koyma yöntemi ile zehir saçan santrallere dönüştürmek; açık bir mülksüzleştirme ve gıda krizinin yaşandığı bu yüzyılda halkın sağlığını ve geleceğini açıkça tehlikeye atmaktır. Petrol arama ve çıkarma faaliyetleri; 'ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Gerekli Değildir' kararı alınarak uygulanmaktadır. Halk sağlığını ve kamuyu ciddi derecede etkileyen bu faaliyetin, çevreye olan etkisinin tespitine ve alınması gereken tedbirlere dahi gerek görülmeden uygulanması açıkça hukuka aykırıdır. Gelen yoğun şikâyetler üzerine; Baromuz Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, doğanın talan edildiği bu uygulamalara karşı hukuki süreç başlatmıştır."