23 Nisan'da Bankalar Kapalı mı? 22 ve 23 Nisan'da Bankacılık İşlemleri yapacaklar dikkat!
23 Nisan'da Bankalar Kapalı mı? 22 ve 23 Nisan'da Bankacılık İşlemleri yapacaklar dikkat! Önümüzdeki hafta salı gününe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı denk geliyor. Banka da işleri olan vatandaşlar ise pazartesi ve salı günü bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte merak edilen sorunu cevabı…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl hafta içine yani Salı gününe denk geliyor. Hafta sonunun hemen peşinde ardına denk gelen ulusal bayram önce vatandaşlar 22 – 23 Nisan tarihlerinde bankaların açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda merak edilen sorulara ilişkin karar yer alıyor. Peki bankalar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kapalı mı? İşte detaylar…
23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Dolayısı ile 2023 Nisan Salı günü bankalar kapalı olacak.
22 Nisan 2024 tarihinde ise Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere bankalar kapalı olmayacak. Tam gün faaliyetlerine devam edecek.
RESMİ TATİLLER 2024
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı
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