23 Nisan’da Bankalar Kapalı mı? 22 ve 23 Nisan’da Bankacılık İşlemleri yapacaklar dikkat!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl hafta içine yani Salı gününe denk geliyor. Hafta sonunun hemen peşinde ardına denk gelen ulusal bayram önce vatandaşlar 22 – 23 Nisan tarihlerinde bankaların açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda merak edilen sorulara ilişkin karar yer alıyor. Peki bankalar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kapalı mı? İşte detaylar…