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Ev sahiplerine "pişmanlık" düzenlemesi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Ev sahiplerine pişmanlık düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik" dedi.

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