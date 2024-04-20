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Reklam Kurulu'ndan 3,5 ayda aldatıcı reklamlara 94 milyon TL ceza

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Reklam Kurulu’ndan 3,5 ayda aldatıcı reklamlara 94 milyon TL ceza

Reklam Kurulu, 2024'ün ilk 3,5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 94 milyonu aşkın tutarda idari para cezası kesti.

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