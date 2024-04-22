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TÜİK kritik veriyi açıkladı! Tüketici güven endeksi yükseliyor | TÜİK Nisan 2024 tüketici güven endeksi verileri

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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TÜİK kritik veriyi açıkladı! Tüketici güven endeksi yükseliyor | TÜİK Nisan 2024 tüketici güven endeksi verileri

TÜİK tarafından yayınlanan Nisan 2024 Tüketici Güven Endeksi verileri belli oldu. Buna göre nisanda endeks aylık bazda yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 oldu.

Tüketici güven endeksi, nisanda, aylık bazda yüzde 1,4 artarak 80,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisanda, marta kıyasla yüzde 1,4 arttı. Geçen ay 79,4 olan endeks, bu ay 80,5 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, martta 66,6 iken nisanda yüzde 2,3 azalışla 65'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, martta 78,9 iken nisanda yüzde 5 artış göstererek 82,9 olarak tespit edildi.

Geçen ay 74,9 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 4,4 yükselişle bu ay 78,1 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise martta 97 iken nisanda yüzde 1,2 azalarak 95,8 oldu.

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