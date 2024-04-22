TÜİK kritik veriyi açıkladı! Tüketici güven endeksi yükseliyor | TÜİK Nisan 2024 tüketici güven endeksi verileri

Tüketici güven endeksi, nisanda, aylık bazda yüzde 1,4 artarak 80,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisanda, marta kıyasla yüzde 1,4 arttı. Geçen ay 79,4 olan endeks, bu ay 80,5 oldu.