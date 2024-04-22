Küresel piyasalar Fed’e kilitlendi! İşte son durum...

Bir başka ECB üyesi Pierre Wunsch da bankanın bu yıl birkaç kez faiz indirimine gidebileceğini ifade ederek, haziran ve temmuzda arka arkaya hamlelerin olası bir seçenek olduğunu dile getirdi.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında Çin hariç pozitif seyir öne çıkarken, bu hafta cuma günü Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararının yanı sıra ülkede açıklanacak enflasyon verileri de takip edilecek.

Bugün Çin Merkez Bankası (PBoC) bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 3,95 seviyesinde sabit bıraktı.

Ayrıca, dolar/yen paritesi 154,7 ile 34 yılın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam ediyor.