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TÜBİTAK, 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli alacak

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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TÜBİTAK, 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli alacak

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli istihdam edecek.

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