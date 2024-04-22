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3 üniversiteye 9 akademik personel alınacak!

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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3 üniversiteye 9 akademik personel alınacak!

3 üniversitenin farklı akademik birimlerine 9 akademisyen alınacak. Resmi Gazete'de yayımlan ilana göre, Ankara Bilim Üniversitesi 1 profesör, 2 doçent ve 3 öğretim görevlisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2 öğretim görevlisi ve Bahçeşehir Üniversitesi 1 profesör alımı yapacak.

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