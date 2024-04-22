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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 25 işçi alacak

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 25 işçi alacak

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'da istihdam edilmek üzere 25 işçi alacak.

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