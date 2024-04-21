TBMM'de gündem fahiş fiyatlar! Ticaret Kanunu'nda düzenleme yolda! Para cezaları artıyor...
TBMM'de bu hafta yoğun bir günden oluşurken hafta boyunca Meclis'te 23 Nisan etkinlerine ilişkin kutlamalar yapılacak. Özel oturum sonrası enerji alanında da yapılacak düzenlemelerin ele alınması beklenirken fahiş fiyatlara yönelik atılacak adımlar da TBMM'nin gündeminde olacak. İşte detaylar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Meclis bu hafta 23 Nisan etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Salı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Genel Kurulda özel oturum gerçekleştirilecek.
23 NİSAN RESEPSİYONU GERÇEKLEŞECEK
Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları oturumda 10'ar dakikalık konuşma yapacak. Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek.
ENERJİ TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK
Meclis Genel Kurulu'nda Çarşamba günü enerji alanındaki yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.
Düzenlemeye göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.
FAHİŞ FİYATA AĞIR YAPTIRIM
Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak. Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.
Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak. Bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikler içeriyor.
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