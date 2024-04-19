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Yurt dışı borçlanması yapanlar dikkat! Artık işlemler tek tıkla olacak! E-Devlet üzerinden yeni uygulama...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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Yurt dışı borçlanması yapanlar dikkat! Artık işlemler tek tıkla olacak! E-Devlet üzerinden yeni uygulama...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı sosyal medya paylaşımında yurt dışında borçlanarak Türkiye'ye dönen vatandaşların işlemlerini kolaylaştıracak bir yeniliğin hayata geçirileceğini duyurdu. E-devlet üzerinden başlayan uygulamada yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalılar işlemlerini kolaylıkla yapabilecek. İşte detaylar...

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