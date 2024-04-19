19 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Dolar yıl sonunda ne kadar olacak? Merkez Bankası anket sonuçlarını yayımladı! İşte enflasyon beklentisi...

Dolar yıl sonunda ne kadar olacak? Merkez Bankası anket sonuçlarını yayımladı! İşte enflasyon beklentisi...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
ABONE OL
Dolar yıl sonunda ne kadar olacak? Merkez Bankası anket sonuçlarını yayımladı! İşte enflasyon beklentisi...

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği nisan ayı anketini yayımladı. Buna göre cari yıl sonu döviz kuru 40,53 TL olurken, enflasyon beklentisi ise 44,19 oldu. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 44

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olmuşdu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket dönemindeolduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

BÜYÜMEDE BEKLENTİ DEĞİŞMEDİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde de yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anke döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA