Savaş gerginliği piyasaları nasıl etkiledi? Altında son durum ne?
Tüm uyarılara rağmen İsrail Orta Doğu'da korkulanı yaptı ve İran'a saldırı başlattı. İran'ın İsfahan Havalimanı bölgesinde patlama sesleri duyulduğu bildirilirken İsrail'in saldırıları sonrası tüm uçuşlar durduruldu. İran basını ise ülkeye yönelik herhangi bir füze saldırısının gerçekleşmediğini İsfahan’da duyulan patlama seslerinin ise gerçekleşen küçük çaplı İHA saldırısına yönelik hava savunma sisteminin karşılık vermesinden kaynaklandığını belirtti. Piyasaları derinden etkileyen savaş durumunu A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
Gazze'de soykırım yapan Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal eden Katil İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak hareket etmeye devam ediyor. İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'da konsolosluğunu vuran İsrail, İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanmasından sonra İran'a yönelik olarak bugün sabah saatlerinde bir saldırı düzenlendi.
DÜŞÜK ÇAPLI SALDIRI
Resmi açıklama İsrail tarafından yapılmasa da ABD ve bazı İsrailli yetkililer saldırıyı doğruladı. Başka ülkelerin topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırı üstlenmekten kaçınan İsrail sessizliğini koruyor. Çok sayıda askerini İsrail saldırısında kaybeden İran ise cumartesi sergilediği misilleme tiyatrosundan sonra bugün yaptığı açıklamada düşük çaplı bir saldırı olduğunu ve küçük düşürücü bir hareket olduğunu belirtti.
PİYASALAR ETKİLENDİ
Savaş gerginliği ile sarsılan piyasalarda ise Bitcoin adeta çökmüş durumda. Haftalık kayıp yüzde 13'leri aşmış durumda. Güvenli liman olarak görülen insanların parasının sığınağı olan altında ise rekorlar tazeleniyor. Petrol ise 90 doların altına sarkmış durumda ancak yukarı yönlü ataklar başladı. Piyasalara dair gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
BELİRSİZLİK SÜRECİ YAŞANIYOR
İslam Memiş: Piyasalar bu durumdan olumsuz etkilendi. Yaşanan duruma tiyatro diyenler yanılıyor. 14 Nisan itibarı ile benim piyasaların farklı bir sürece hazırlık yapması gerektiği konusunda uyarım oldu. Benim bu uyarım hale geçerli. Bilindiği gibi yılın son çeyreğinde ABD seçimleri var. Burada bir belirsizlik var. Jeopolitik belirsizliklerde bu işin tuzu biberi oluyor. Bu durumda manipülasyon piyasasına hakim olmak gerekiyor.
ONS TARAFINDA CİDDİ YÜKSELİŞLER
Burada artık her şey diken üstünde. Kaygının öne çıktığı belirsizliğin hakim olduğu piyasa dünyayı bekliyor. Bundan sonraki süreçlerde yatırımcılar oldukça dikkat etmeli. Kısa vadeli al-sat piyasasında uzak durmak gerekiyor. Ons altın tarafında 2 bin 431 dolar seviyesine geldi yani yaklaşık olarak 50 dolarlık bir artış yaşandı. Gümüşün ons fiyatında 1 dolarlık yükseliş yaşandı. Bitcoin tarafında sert düşüşler var. Bu sert tepkiler hala devam ediyor.
BORSADA SATIŞLAR YAŞANIYOR
Kripto piyasasına para yatıran vatandaşlar mutlaka dikkatli olmalı. Bu gerilim halinde Bitcoin satanlar hemen altına geçiş yapıyor. Piyasa durunca bunlar tekrar Bitcoin'e geçiyor. Burada ciddi bir manipülasyon durumu ortaya çıktı. Savaş gerginliği olduğu zamanlarda altın güvenli liman oluyor. Bunlar iç piyasada gram altın ve gram gümüşe yaşıyor. Borsaya olumsuz etkiler olacaktır. Bütün gerilimler küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. Kontrollü bir süreç devam edecek. Borsa 9 bin puanın altında sarkabilir. Küresel piyasalar etkileniyor ve satışlar gelebilir.
PETROL KÜRESEL ENFLASYONU TETİKLEYECEK
Petrol 90 doların altına sarkarak 86,5 dolara kadar geriledi. Ancak misilleme haberi ile tekrar yukarı yönlü ataklar başladı. Dolarda 100 dolar seviyesinin yıl sonuna kadar kırılacağını düşünüyorum. Bu da küresel enflasyonu tetikleyen sebeplerden biridir. Petrol fiyatları konusunda ciddi endişelerim var.
ALTINDA REKOR TAHMİN
Altına yönelik talep devam edecek. Özellikle İran tarafında altında ciddi talepler oluşacaktır. İran tarafında yüzde 5 civarında bir artış yaşanabilir. Altın hem küresel bazda hem de yurt içi piyasalarda yükseliş trendine devam edebilir. Kısa vadede ön gördüğüm rakam ons altın tarafından 2 bin 600 dolar seviyesidir. Gram altın tarafında ise 2 bin 700 TL ve devamında 3 TL seviyesi hedef konumunda olabilir.
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