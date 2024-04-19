Savaş gerginliği piyasaları nasıl etkiledi? Altında son durum ne?

BELİRSİZLİK SÜRECİ YAŞANIYOR

İslam Memiş: Piyasalar bu durumdan olumsuz etkilendi. Yaşanan duruma tiyatro diyenler yanılıyor. 14 Nisan itibarı ile benim piyasaların farklı bir sürece hazırlık yapması gerektiği konusunda uyarım oldu. Benim bu uyarım hale geçerli. Bilindiği gibi yılın son çeyreğinde ABD seçimleri var. Burada bir belirsizlik var. Jeopolitik belirsizliklerde bu işin tuzu biberi oluyor. Bu durumda manipülasyon piyasasına hakim olmak gerekiyor.