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Ticaret Bakanlığı ekipleri 81 ilde kafe ve restoranları denetledi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2024 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
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Ticaret Bakanlığı ekipleri 81 ilde kafe ve restoranları denetledi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı.

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