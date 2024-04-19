Türkiye ve Irak arasında 20 milyar dolarlık imza! Başkan Erdoğan bölgeye gidiyor

Irak'ın, ticari ve ekonomik ilişkiler açısından her zaman Türkiye için en önemli ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Bolat, son 10 yılda Irak'a yapılan ihracatın genel ihracat içerisindeki payının sürekli yüzde 5 ve üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke konumunda olan Irak'a her sektörden firmanın dış satım gerçekleştirdiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022'de 24,2 milyar dolar, geçen yıl ise 19,9 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, "Irak'a ihracatımız, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 7,2 azalarak 12,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde Irak'tan ithalatımız yüzde 31,1 düşüşle yaklaşık 7,2 milyar dolar oldu. Dış ticaret dengesi ülkemiz lehine olurken, dış ticaret fazlamız geçen yıl 5,6 milyar dolar düzeyinde hesaplandı." diye konuştu.