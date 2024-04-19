IMF'den kritik reform programı açıklaması: Türkiye'yi destekliyoruz | "Aynısını tavsiye ederdik" mesajı | "IMF programına ilişkin görüşme yok"

YATIRIMIN MERKEZİ: TÜRKİYE!

Kammer, "Programın kırılganlığı daha da azaltması, enflasyonu zaman içinde kalıcı bir şekilde düşürmesi ve aynı zamanda yatırım için gerekli ortamı yaratması bekleniyor. Böylece büyüme modelinde bir değişime ve büyümenin yeniden dengelenmesine sahip olunacak." diye konuştu.