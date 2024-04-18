BES’te yeni dönem 1 Temmuz’da başlıyor! BES’te kısmi para nasıl çekilir? Şartlar neler?





ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Katılımcılar evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alabilir. Doğal afet durumunda kısmen ödeme için tarih ve miktar şartına bakılmaz.

Kısmen ödeme için ilk başvuru sistemdeki 5'inci yıldan itibaren ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme gerçekleştirilmesi halinde yapılabilir.

Katılımcı evlilik için kısmen ödeme aldıysa, konut için kısmen ödemeyi en az 5 yıl sonra ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme yaptığı takdirde alabilir. Konut için ödeme alındıysa, evlilik için de aynı şartlar geçerli olur. Birden fazla BES sözleşmesi olanlar için bir başvuru hakkı tanınır.