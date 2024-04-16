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TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı: "Bundan sonraki stratejimiz rezerv biriktirmek"

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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TCMB Başkanı Karahan’dan Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı: Bundan sonraki stratejimiz rezerv biriktirmek

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek." ifadelerini kullandı.

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