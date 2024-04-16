Kalyon PV’den büyük başarı! Türkiye’de ilk oldu

Sürdürülebilir bir toplum oluşturmayı kendine görev addeden Kalyon PV, yenilenebilir enerji teknolojilerindeki Ar-Ge çalışmaları ve üstün kaliteli üretimi ile gerek yurt içinde gerek yurt dışında dikkat çekmeye devam ederken, "net sıfır emisyon" hedefi için önemli bir adım attı. Kalyon PV, tükettiği elektriği karşılamak için Şanlıurfa Viranşehir'de Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmak için harekete geçti. 100 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçirilecek santral, 158 MWp'lik kurulu gücüyle Kalyon PV'nin öz tüketimini karşılayacak.

Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin dört aşamasının tek çatı altında toplayan entegre tesise sahip Kalyon PV, Viranşehir GES ile bir ilke daha imza atacak. Kalyon PV, 2024 yılı sonuna kadar kurulumunu tamamlamayı planladığı santral ile elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklarla karşılayarak, "karbon nötr güneş paneli üretimi" gerçekleştiren Türkiye'deki ilk firma olma özelliğine sahip olacak.