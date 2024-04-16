Altının kilogram fiyatı yükseldi! Peki ne kadar yükseldi? İşte detaylar...
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 595 bin liraya yükseldi. İşte detaylar...
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 475 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 605 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,8 artışla 2 milyon 595 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 550 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 453 milyon 540 bin 491,09 lira, işlem miktarı ise 4.603,29 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 11 milyar 488 milyon 576 bin 734,93 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Garanti BBVA olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.550.000,00 2.444,15
En Düşük 2.475.000,00 2.350,00
En Yüksek 2.605.000,00 2.482,00
Kapanış 2.595.000,00 2.370.000,00
Ağırlıklı Ortalama 2.488.299,24 2.390,43
Toplam İşlem Hacmi (TL) 11.453.540.491,09
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.603,29
Toplam İşlem Adedi 57
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sert Havlulara Son! Kuş Tüyü Gibi Yumuşak Havluların Sırrı Bu Yöntemde!
- Şehirlerin Osmanlı Dönemindeki İsimleri Bakın Neymiş! 1300’lerden 2020’lere Harita Böyle Yenilendi
- Emekliye 3'lü ek iyileştirme tablosu! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye liste yayımlandı, zam hesabı yapıldı! %10 + 6 aylık enflasyon...
- Yunuslar Saklandı! 11 Saniyede Kaçını Bulabilirsin? Zekanı Göster!
- Doğada karşılaşan dehşete düşüp kaçıyor! Türkiye'de görüldü, Soktuğunu inlete inlete öldürüyor
- 2000'lerin efsanesi geri dönüyor! Nokia'nın 3 modeli...
- Yeni torba yasanın detayları şekillendi! 2. torba yasada maddeler sıralandı: 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro...
- Öğretmen Ataması SON DAKİKA 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, son durum ne? Branş ve kontenjanlar açıklandı mı?
- İstanbullular önleminizi alın: Gece 12’den sonra başlayacak! Saatler sürecek kesinti mahalle mahalle açıklandı
- Altın yatırımcısına ters köşe yaptı! İslam Memiş kazanç tablosunu çıkardı! Herkes bunu bekliyordu…
- Yaşlı çiftin optik illüzyon çizimi kişiliğinizi açığa çıkarıyor 'İlk fark ettiğiniz detay sizi anlatıyor'
- 3600-4500 primle emekli yaşı tamamlama tarihi! 1990 - 2018 sigortalılara sil baştan emeklilik koşulları