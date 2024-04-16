Altının kilogram fiyatı yükseldi! Peki ne kadar yükseldi? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 475 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 605 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,8 artışla 2 milyon 595 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 550 bin liradan tamamlamıştı.