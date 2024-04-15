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Merkez Bankası'nın 92. hesap dönemi bilançosu belli oldu

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Merkez Bankası’nın 92. hesap dönemi bilançosu belli oldu

Merkez Bankası, 31 Aralık 2023'te sona eren 92. hesap dönemine ilişkin bilanço verilerini yayımladı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan verilere göre TCMB'nin aktif toplamı 6 trilyon 923 milyar 835,9 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

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