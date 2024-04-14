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Marmaris'e 2024'ün ilk kruvaziyeri 490 yolcusuyla geldi

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Marmaris’e 2024’ün ilk kruvaziyeri 490 yolcusuyla geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Silver Spirit" adlı kruvaziyer sezonun ilk yolcularını getirdi. İlçeye sezonun ilk yolcularını getiren geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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