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İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın en yoğunu oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın en yoğunu oldu

Türkiye'nin mega projelerinden olan İstanbul Havalimanı, 1-7 Nisan haftasında günlük ortalama 1412 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı Amsterdam Schiphol ve Londra Heathrow takip etti.

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