Yargıtay can sıkan duruma son noktayı koydu! Yeni araç alanların en büyük kabusu

İSTİNAF İTİRAZI YERİNDE BULMADI

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi, 0 km araç alan tüketici yönünden kullanımdan kaynaklanmayan ve değişim maliyeti yüksek olan arızaya katlanması ve onarım seçimlik hakkını kullanmaya zorlanmasının söz konusu olamayacağını, kullanıcı hatasından kaynaklanmayan üretimden kaynaklı ayıplar sebebiyle aracın misliyle değişim yönündeki talebin yerinde olmadığı yönündeki başvurunun yerinde olmadığını bildirdi. Mahkeme, açıklanan nedenlerle aracın davalı tarafça ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verdi.

YARGITAY KARARI ONADI

Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı temyiz isteminde bulunulmasının ardından dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne geldi. Dosyayı inceleyen Daire, Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar verdi.Kararda, kanunda ürünün ayıplı olması halinde tüketicinin kullanabileceği seçimlik haklarının düzenlendiği, buna göre; malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin; satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabileceği belirtildi.