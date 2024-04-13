Son dakika | Lojistik taşımacılık sektöründen büyük başarı! Bakanlıktan flaş açıklama: 11. sıradayız

Lojistik ve taşımacılık sektörü 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ile küresel lojistik pazarından yüzde 2,5 pay alırken, dünya sıralamasında 11. sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Ticaret Bakanlığı olarak küresel ticaretin her geçen gün hızlandığı gerçeğinden hareketle, ülkemizin coğrafi avantajını en iyi şekilde değerlendirmek, döviz kazandırıcı hizmet getirisi en fazla olan sektörlerden birisi olan mal ihracatımızı ve dış ticaretimizi arttırmak amacıyla, lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik faaliyetlerimize hız kazandırıyoruz.

Lojistik ve taşımacılık sektörümüz 100 milyar dolar pazar büyüklüğü ile küresel lojistik ihracatından %2,5 pay almakta ve dünyada 11. sırada yer almaktadır. Toplam hizmet ihracatımız içinde ise yaklaşık %40 paya yani 40 milyar dolarlık ihracata, sahip olup, hizmet ihracatımızdan aldığı pay her geçen yıl artmaktadır.

Ülkemiz, Dünya Bankası tarafından ölçülen Lojistik Performans Endeksi sıralamasında 2018 yılında 3,15 puan ile 47. sırada yer alırken, 2023 yılında ise 3,4 puan ile 38. sıraya yükselmiştir. On İkinci Kalkınma Planında yer aldığı üzere, hedefimiz 2028 yılında 25. sıraya yükselmektir.



Hizmetler sektörünün en önemli ayaklarından birini oluşturan lojistik ve taşımacılık sektörüne yatırımlarımızdan birisi de Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının (YLDA) desteklenmesi projesidir. Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi projesi ile yalnızca bir merkezin ve unsurlarının desteklenmesinin ötesinde, tedarik zincirinin önemli bir bileşeni olan yurtdışı lojistik ağları, baştan sona bir sistem olarak ele alınmakta ve desteklenmektedir. Ticaret Bakanlığımıza 24 adet başvuru yapılmış olup, 2 adedi Amerika merkezli, 4 adedi Avrupa merkezli, toplam 6 adet projeye onay verilmiştir.