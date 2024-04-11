Tarihin en yükseği! Ticaret Bakanlığı verileri paylaştı Türkiye rekor kırdı | Türkiye’nin 2023 dünya ihracatındaki payı kaç?

Türkiye'nin Dünya İhracatındaki Payı 2022'de yüzde 1,02'den 2023 sonunda yüzde 1,08'e yükselme başarısı kaydetti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde, DTÖ'nün açıklamasına göre ülkemizin ihracatının pozitif olarak ayrıştığını görmekteyiz. Bu kapsamda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan verileri baz aldığımızda, küresel mal ihracatı 2023 yılında %5 oranında azalışla 23,8 trilyon dolar olarak gerçekleşirken Türkiye'nin mal ihracatı zayıf küresel talep ve deprem felaketlerine rağmen %1 oranında artışla 256 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylece Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay 2022 yılında %1,02 iken 2023 yılında 0,06 puan artışla %1,08'e yükselmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.