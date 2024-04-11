Gabar petrolünde yeni rekor! Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu: 40 bin varili geçti...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolünde yeni rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar, "Bugün itibarıyla 40 bin varil üretimi geçtik." dedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bayraktar’ı telefonla arayarak çalışanlara hitap etti. Erdoğan, "100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Gabar bu işin artık öncüsü olacak. Bizim gücümüze güç milletimizin iradesine irade katacak" şeklinde konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkıldığını bildirdi. "Hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
Bakan Bayraktar, açıklamasında şunları kaydetti:
Bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var. Burada onlarla beraber gece gündüz vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum milletimiz adına. Bu yolda bizi ilk günden destekleyen ve burayı gece gündüz takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Aziz milletimize onların dualarıyla, onların destekleriyle bugünlere geldiğimiz için bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.
"2024 SONU HEDEFİMİZ GÜNLÜK 100 BİN VARİLE ÇIKABİLMEK"
Bugün Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde önemli bir gün. Bugün itibarıyla Türkiye'de üretimimiz toplam 100 bin varili geçmiş oldu. Şırnak açık ara Türkiye'nin artık net bir şekilde petrol şehridir, petrol başkentidir. İnşallah daha gidecek yolumuz var. Yılbaşı gecesi buraya geldiğimizde hatırlarsanız demiştik ki, 2024 sonu hedefimiz 100 bin varile günlük çıkabilmek. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz.
"KUYU BAŞI ORTALAMA ÜRETİMİMİZ 1200 VARİLİ GEÇMİŞ DURUMDA"
Şu anda 33 kuyuda bu üretimi gerçekleştirdik. Kuyu başı ortalama üretimimiz 1200 varili geçmiş durumda. Dolayısıyla biz hedefimiz olan 95 kuyuya geldiğimizde yıl sonunda bu rakamlara ulaşmış olacağız. Bu Türkiye'nin özellikle enerjideki dışa bağımlılığını düşürmek için önemli. Buradaki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Yeni kuyularımız var, yeni keşif kuyularımız var. Hakkari'de, Van sınırında yeni kuyularımız olacak bu yıl içinde. Onlarda da yapacağımız yeni keşiflerle bu üretim rakamları çok daha ileriye gidecek.
BAŞKAN ERDOĞAN: GABAR BU İŞİN ÖNCÜSÜ OLACAK
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti.
Erdoğan, "Bugün ulaştığını seviye sebebiyle sizleri şahsım ailem ve milletim adına tebrik ediyorum. 100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Gabar bu işin artık öncüsü olacak. Bizim gücümüze güç milletimizin iradesine irade katacak" dedi.
Erdoğan daha sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a "Şimdi 100 bin hedefinin takvimi nedir?" sorusunu yöneltti.
Bayraktar "İnşallah yıl sonu efendim" şeklinde yanıt verdi.
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