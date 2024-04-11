Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) faiz kararı! Piyasalar merakla bekliyordu

ECB'nin orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefinin yakalanmasında kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, temel faiz oranlarının devam eden enflasyonla mücadele sürecine önemli katkı sağlayacak seviyelerde bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin para politikası kısıtlamasının uygun düzeyini ve süresini belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izlemeye devam edeceği, belirli bir oran konusunda önceden taahhütte bulunmayacağı bildirildi.

Varlık satın alma programı portföyünün ölçülü ve öngörülebilir bir hızla azaldığı kaydedilen açıklamada, Yönetim Konseyi'nin 2024 yılının ilk yarısında pandemi acil satın alma programı kapsamında vadesi dolan menkul kıymetlerden elde edilen anapara ödemelerinin tamamını yeniden yatırıma dönüştürmeyi, yılın ikinci yarısında ise portföyün aylık 7,5 milyar avro kadar azaltılmasını planladığı aktarıldı.