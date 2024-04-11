Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) faiz kararı! Piyasalar merakla bekliyordu
Son dakika haberine göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit tuttuğu belirtildi.
Böylece, para politikasına yönelik yılın üçüncü toplantısında, art arda beşinci kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları avro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.
ECB, Temmuz 2022'den sonra art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.
Geçen yıl faiz artışlarına devam eden ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından yapılan toplantılarda değişikliğe gitmedi.
ECB'nin faiz kararı açıklamasında, "Yönetim Konseyi bugün 3 temel faiz oranını değiştirmemeye karar verdi." ifadesi kullanıldı.
Enflasyonun, gıda ve ürün fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle güç kaybetmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, enflasyona ilişkin temel göstergelerin çoğunda iyileşme olduğu ve ücret artışının yavaşladığı kaydedildi.
Açıklamada, "Finansman koşulları kısıtlayıcı olmaya devam ediyor. Geçmişteki faiz artışları talep üzerinde baskıyı sürdürüyor. Bu durum enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı oluyor. Ancak yurt içi fiyat baskıları güçlü ve hizmet fiyatları enflasyonunu yüksek tutuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
ECB'nin orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefinin yakalanmasında kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, temel faiz oranlarının devam eden enflasyonla mücadele sürecine önemli katkı sağlayacak seviyelerde bulunduğuna işaret edildi.
Açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin para politikası kısıtlamasının uygun düzeyini ve süresini belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izlemeye devam edeceği, belirli bir oran konusunda önceden taahhütte bulunmayacağı bildirildi.
Varlık satın alma programı portföyünün ölçülü ve öngörülebilir bir hızla azaldığı kaydedilen açıklamada, Yönetim Konseyi'nin 2024 yılının ilk yarısında pandemi acil satın alma programı kapsamında vadesi dolan menkul kıymetlerden elde edilen anapara ödemelerinin tamamını yeniden yatırıma dönüştürmeyi, yılın ikinci yarısında ise portföyün aylık 7,5 milyar avro kadar azaltılmasını planladığı aktarıldı.
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