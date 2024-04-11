Altında ABD etkisi! Gram ve ons altın ne kadar oldu? Yatırımcının gözü bu haberde...
Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ABD enflasyon verileri dün geldi. Beklentilerin üzerinde artan ABD enflasyonu yıllık yüzde 3,5 oldu. Bu gelişmenin etkisi ile altın fiyatları olumsuz etkilendi. Ons altın sakin seyrederken, gram altın ise 2420 lira bandından işlem görüyor.
Küresel piyasaların son dönemde dikkatle izlediği ABD enflasyon verileri dün açıklandı. ABD'de enflasyon Mart aynında yüzde 0.3'lük artışla 3.5 seviyesinde gerçekleşti.
Enflasyondaki yüksek duruş emtia tarafına olumsuz yansıdı.
JEOPOLİTİK RİSKLER DE ÖNEMLİ
Ortadoğu'da yaşanan hadiseler nedeniyle altın güçlü duruşunu koruyor. İran-İsrail arasındaki gerilimin Ramazan Bayramı'nda yükselmesi ve saldırı olabileceğine dair beklentiler uluslararası piyasalarda altını güçlü tutuyor.
ONS ALTIN SAKİN SEYREDİYOR
Ons altın güne 2333 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2332 dolar, en yüksek de 2346 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2343 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN YATAY SEYİRDE
Gram altın fiyatları da yatay seyrediyor. Gram altın güne 2423 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2418 lira, en yüksek de 2437 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın 2431 liradan işlem görüyor.
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