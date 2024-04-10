Fed tutanaklarında enflasyon öngörüsü! Düşüş başladı mı?
Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek faiz indirimine çevrilirken, son toplantıya ait tutanaklardaki verilerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine ilişkin güveni artırmadığı görüşünde olunduğunu ortaya koydu.
ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin, son verilerin enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünde olduğunu ortaya koydu.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 19-20 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri ele aldığını gösterdi.
Tutanaklarda, "Yetkililer genel olarak yüksek enflasyonun kalıcılığı konusundaki belirsizliklere işaret etti ve son verilerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünü dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Bazı Fed yetkililerinin jeopolitik gerilimler ve artan enerji fiyatlarının enflasyonu daha da yukarı çekebilecek riskler olmaya devam ettiği görüşünde olduğu belirtilen tutanaklarda, bazı yetkililerinin ise finansal koşulların arzu edilenden daha gevşek olabileceğine ilişkin riskin talebe ivme kazandırabileceğini ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini dile getirdiği aktarıldı.
Tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin enflasyondaki son artışların nispeten geniş tabanlı olduğunu ve bu nedenle yalnızca istatistiksel sapmalar olarak göz ardı edilmemesi gerektiğini belirttiği ifade edildi.
İş gücü piyasasında ise koşullar genel olarak sıkı kalsa da arz ve talebin daha iyi dengelenmeye devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin mevcut ekonomik koşullar, ekonomik aktivite ve enflasyon görünümü ile risk dengesi ışığında faiz oranının mevcut seviyesinde tutulmasının uygun olduğuna karar verdiği kaydedildi.
Tutanaklarda, politika faizinin sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvede olduğu yinelenerek, neredeyse tüm Fed yetkililerinin ekonominin genel olarak bekledikleri gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında para politikasını daha az kısıtlayıcı bir duruşa taşımanın uygun olacağı görüşünde olduğu ifade edildi.
Yetkililerin son aylarda güçlü ekonomik ivmeye işaret eden göstergelere ve enflasyona ilişkin hayal kırıklığına neden olan verilere dikkati çektiği belirtilen tutanaklarda, yetkililerin enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğüne dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranlarını düşürmenin uygun olacağını öngörmediği aktarıldı.
Fed'in gelecek toplantısı 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
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