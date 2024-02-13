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ABD'de 2024'ün ilk enflasyon verisi! Beklentileri aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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ABD’de 2024’ün ilk enflasyon verisi! Beklentileri aştı

Son dakika haberine göre ABD'de 2024'ün ilk enflasyon verisi geldi. Açıklanan verilere göre enflasyon ocak ayında yüzde 0,3; yıllık bazda ise yüzde 3,1 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

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