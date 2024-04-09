Binlerce vatandaşı 'güneş' çarptı! Mağdurlar savcılıklara akın etti | Şirket ofisi boşaltıp kaçtı
Saadet zinciri benzeri dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya ve dijital platformlarda reklam ve ilan veren enerji şirketi görünümü altındaki dolandırıcılar, vatandaşlara 25 metrekarelik parselleri 20 bin TL’den satarak, buralara kurulacak güneş panellerinden üretilen elektrikle aylık 2 bin TL kira vermeyi taahhüt etti. Güneş enerjisi santrali kurmuş gibi hisse satan dolandırıcılar, 3 bin kişiyi mağdur etti, 600 milyon TL topladı. Şimdi de ofisi kapatıp kayıplara karıştı.
"Güneş tarlası" dolandırıcılığının sorumluları İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ofislerini de kapatarak kayıplara karıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) üretim lisansları olmamasına rağmen sanki birçok ilde güneş enerji santrali kurmuş gibi izlenim veren ve vatandaşlara sözde hisse satan Kainat Holding ve iştiraki Enerji Tarlası binlerce vatandaşı mağdur etti.
ORTADAN KAYBOLDULAR
Özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda reklam ve ilan veren enerji şirketi görünümü altındaki dolandırıcılar, vatandaşlara çeşitli illerde 25 metrekarelik parselleri 20 bin TL'den satarak, buralara kurulacak güneş paneli tarlalarından üretilen elektrikle aylık 2 bin TL kira vermeyi taahhüt etti.
Sabah'ın 12 Mart'ta yaptığı "Güneş tarlası dolandırıcılığı" haberinin ardından, son kurbanlarını da tuzaklarına düşürmek için hisse payını 15 bin TL'ye kadar düşüren ve vatandaşlara 10 yıl enflasyon tutarında güncellenen kira garantisi veren işletmeciler son vurgunlarını da yaptıktan sonra önceki gün ortadan kayboldu.
3 BİN KİŞİ, 600 MİLYON TL DOLANDIRILDI
İlk belirlemelere göre Kainat Holding ve iştiraki Enerji Tarlası bu yöntemle 3 bin kişiyi mağdur ederken, dolandırıcılığın boyutu ise 600 milyon TL'ye ulaştı. Söz konusu sistemde dolandırıcılar kooperatif yöntemiyle vatandaşlara üyelik satarak sözde arsa sahibi yaptıklarını ileri sürerek, yatırdıkları paranın yüzde 10'u kadar her ay kira garantisi veriyordu.
Önceki gün son kiraları yatmayan ve bunun üzerine aradıkları şirketlerin telefonlarına ulaşamayan mağdurlar soluğu şirketin İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ofisinde alırken şirketin burayı da tamamen kapattığını tespit etti.
SAVCILIKLARA YÜZLERCE DİLEKÇE VERİLDİ
Dün özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin adliye saraylarında buluşan mağdurlar şirket merkezinin bulunduğu Bakırköy Savcılığına da yüzlerce dilekçe verdi. Mağdurlar dilekçelerde "Hepimiz ayrı ayrı meblağlarda dolandırıldık. Çok sayıda insan mağdurdur. Bir an önce zararımızın giderilmesini talep ediyoruz. CİMER'e ayrı ayrı başvurduk. Şüphelilerin yurt dışına kaçmaması için haklarında adli kontrol işlemlerinin başlatılmasını, bütün taşınmaz ve mal varlıklarına tedbir getirilmesini istiyoruz. Ayrıca Kainat Holding'in bütün banka hesaplarına bloke konulmasını talep ediyoruz. Delil karartılması şüphesiyle bir an önce işlemlerin başlatılarak telefon, bilgisayar gibi verilerine erişilerek delillerin karartılmamasını istiyoruz. Kainat Holding'den ve sahiplerinden şikayetçiyiz" denildi.
Dilekçelerde Kainat Holding yetkilileri olarak Güray Akgül, Olcay Ateş ve Özge Kurşun adlı kişilerden şikayetçi olundu. Kainat Holding'in sahibi olan Güray Akgül adlı şahsın 3 nisan 2024 tarihinde yönetimi Murat Kırandere adlı şahsa devrettiği de belirlendi.
MAĞDURLAR KONUŞTU
SABAH Gazetesi güneş tarlası dolandırıcılığına karşı 12 Mart'tan bu yana yaptığı bir dizi haberle vatandaşları uyarırken, buna rağmen binlerce vatandaş dolandırıcıların ağına takılmaktan kurtulamadı. Mağduriyetini dile getiren Şükrü Deremumlu, "Daha önce Sabah Gazetesi olarak bunların haberini dolandırıcılık uyarısı olarak yapmıştınız. Haklı çıktınız. Şu an şirketin telefonlarına ulaşılamıyor. Ben de hisse satın almıştım, ama iki aydır kira ödemiyorlar. Lütfen yardım edin" dedi.
Mağdurlardan Adem Arslan ise "Yaptığınız haberleri gördük ama basiretimiz bağlandı herhâlde; 2022 yılından bu yana toplamda 1,7 milyon TL yatırım yapmıştım. Bunun 730 bin TL'sini geri aldım ama 1 milyon TL zarardayım. Yetkililerin bu soruna biran önce çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.
EPDK AYLAR ÖNCE UYARMIŞTI
EPDK, "kar ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretme" iddiasındaki dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı vatandaşları aylar öncesinden uyarmıştı.
Kainat Holding ve Enerji Tarlası ile birlikte İhya Holding adlı şirketin de benzeri bir yapılanma ile vatandaşı dolandırmaya çalıştığını tespit eden EPDK, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Başkanlığı'na bu 3 şirket hakkında suç duyurusunda bulunurken, kurumdan yapılan açıklamada, "Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine dayalı, 'saadet zinciri' benzeri yapılanmalar kurarak kar ortaklığı modeli üzerinden vatandaşlarımızı yanıltıcı girişimlere dair şikayetler kurumumuza ulaşmıştır. Unutulmamalıdır ki lisanssız elektrik üretiminin sınırları ve kapsamı bellidir, hedefi de tüketilen elektriğin üretilmesidir ve bir kar ortaklığı modeli söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın lisanslı elektrik üretimine yönelik yatırım yapma süreçlerinde ise mutlak surette bahse konu şirketlerin lisans durumunu kurumumuzun internet sayfasından kontrol etmeleri gerekmektedir" denilmişti.
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