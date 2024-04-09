Binlerce vatandaşı ’güneş’ çarptı! Mağdurlar savcılıklara akın etti | Şirket ofisi boşaltıp kaçtı





MAĞDURLAR KONUŞTU



SABAH Gazetesi güneş tarlası dolandırıcılığına karşı 12 Mart'tan bu yana yaptığı bir dizi haberle vatandaşları uyarırken, buna rağmen binlerce vatandaş dolandırıcıların ağına takılmaktan kurtulamadı. Mağduriyetini dile getiren Şükrü Deremumlu, "Daha önce Sabah Gazetesi olarak bunların haberini dolandırıcılık uyarısı olarak yapmıştınız. Haklı çıktınız. Şu an şirketin telefonlarına ulaşılamıyor. Ben de hisse satın almıştım, ama iki aydır kira ödemiyorlar. Lütfen yardım edin" dedi.

Mağdurlardan Adem Arslan ise "Yaptığınız haberleri gördük ama basiretimiz bağlandı herhâlde; 2022 yılından bu yana toplamda 1,7 milyon TL yatırım yapmıştım. Bunun 730 bin TL'sini geri aldım ama 1 milyon TL zarardayım. Yetkililerin bu soruna biran önce çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.