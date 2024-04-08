Borsa günü rekorlarla tamamladı

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere, yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.