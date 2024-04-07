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Enerjide acele kamulaştırma kararları!

Damla Karasu
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Enerjide acele kamulaştırma kararları!

Son dakika haberine göre Türkiye'nin çeşitli illerindeki enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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