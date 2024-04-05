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Yaşlı ve engelli aylıkları bayram öncesi hesaplara yatıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Yaşlı ve engelli aylıkları bayram öncesi hesaplara yatıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

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