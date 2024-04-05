THY’de rekor yılı! Temettü ve bedelsiz sermaye artışı gelecek mi?

İşte Dilek Güngör'ün "Mükemmel beşlik" başlıklı o yazısı

THY, 2023'ü gelirde, kârda, ihracatta, çalışan sayısında rekorla kapattı. Başkan Bolat, "2033'te filomuz 800 uçağı aşacak" dedi. Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, 2023'te rekorlara imza attı. Şirketin geliri 2022'ye göre yüzde 14 yükselerek 20.9 milyar dolara çıktı. Esas faaliyet kârı 2.9 milyar dolar oldu. Varlıkları 1 trilyon TL'yi geçti. Ülkeye net döviz getirisi 8.1 milyar dolar olan şirketin yolcu sayısı 83.4 milyonu buldu. Çalışan sayısı da 83 bin kişiye çıktı. Lufthansa, Air France-KLM, British Airways, American Airlines gibi birçok havayolunun yolcu sayısı azalırken, THY, 2019'a göre en yüksek yolcu ve kapasite artışı gerçekleştiren şirket oldu.