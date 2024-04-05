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Bakan Mehmet Şimşek'ten cari açık rakamlarıyla ilgili flaş açıklama: Beklentinin altında gelecek

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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Bakan Mehmet Şimşek’ten cari açık rakamlarıyla ilgili flaş açıklama: Beklentinin altında gelecek

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün ilk çeyreğinde dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bakan Şimşek, cari açığın OVP'de öngörülenden daha düşük geleceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığındaki yıllık iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını belirterek "Bu yıl Orta Vadeli Program'da (OVP) öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşım yaptı.

Bu yılın ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Şimşek, "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacı ile artan dış kaynak girişinin makro finansal istikrarı güçlendirdiğini vurguladı.

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