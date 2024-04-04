Aile ve Gençlik Fonu’na 6 bin 753 başvuru! Bakan Göktaş duyurdu: Gençlerimizin mutlu bir aile hayatı kurmalarını destekliyoruz

AİLE TEMELİNİ GÜÇLENDİRECEK

Projenin, aile birliğini güçlendirerek gençleri bilinçli ve sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler olarak yetiştirmeye yardımcı olacağına vurgu yapan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle depremin getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için de evli çiftlerin birbirlerine destek olmalarını önemli buluyorum. Bu projenin bir parçası olarak sunulan evlilik öncesi eğitimi, genç çiftlere hem duygusal hem de pratik beceriler kazandırarak daha sağlam bir temel oluşturmalarını hedefliyor. İletişimden çatışma çözümüne, mali planlamadan aile içi rollerin paylaşımına kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunuluyor. Bu tür projeler toplumun temel birimi olan aileyi güçlendirmeye katkı sağlayacaktır. Gençlerimizi daha bilinçli, sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler olarak yetiştirmeye yardımcı olduğuna inanıyoruz. Hep birlikte, daha sağlıklı ve mutlu aileler için çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Göktaş, temasları kapsamında Onikişubat Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni de ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.