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Sigara zammı son dakika! 05 Nisan Sigara güncel sigara fiyatları! 6-7 TL'lik artış sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?

Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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Sigara zammı son dakika! 05 Nisan Sigara güncel sigara fiyatları! 6-7 TL’lik artış sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?

5 Nisan tarihinde sosyal medyada gündem olan konulardan biri sigara zammı oldu. Bu konuyla ilgili vatandaşlar, "Sigaraya zam mı geldi?" ve "Ne kadar oldu?" gibi sorularla bilgi arayışına girdi. Peki 6-7 TL'lik artış sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?

5 Nisan 2024'te sigara fiyatlarına yapılan zam, tiryakiler arasında merak yarattı. Son dakika bilgilerine göre, en ucuz ve en pahalı sigara markalarının fiyatları yeniden belirlendi. Bu güncellenen sigara fiyat listesi, tiryakiler tarafından yakından inceleniyor. İşte detaylar...

2024 NİSAN SİGARA ZAMMI!

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, son zamla birlikte en ucuz sigara 60 TL, en pahalı sigara ise 67 TL oldu.

SİGARAYI BIRAKMANIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Sigara kullanımının bırakılmasının sağlık açısından birçok faydası vardır. İşte, sigarayı bıraktıktan sonra sağlık açısından kazanımların bir özeti:

📌20 dakika içinde kan basıncı normale döner ve kan dolaşımında düzelme yaşanır.

📌8 saat sonra kan karbonmonoksit düzeyi azalmaya başlar ve kanın oksijen yoğunluğu artar.

📌24 saat sonra kalp krizi riski azalmaya başlar.

📌48 saat sonra tat ve koku duyularında iyileşme görülür, sinir uçlarında harabiyet azalır.

📌2 hafta ile 3 ay arasında kan dolaşımı gelişir, akciğer kapasitesi artar ve fiziksel aktiviteler daha kolay hale gelir.

📌1 ay ile 9 ay arasında solunum sistemi iyileşir, daha sağlıklı nefes alınır ve enerji seviyeleri artar.

📌1 yıl sonra kalp ve damar yapıları iyileşir, koroner arter hastalığı riski azalır.

📌5 yıl sonra akciğer kanseri riski azalır, inme riski normal bir insanla aynı seviyeye gelir, diğer kanser riskleri de azalır.

Bu nedenle, sigarayı bırakmak uzun vadede sağlık açısından birçok fayda sağlar ve yaşam kalitesini artırır.


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