Sigara zammı son dakika! 05 Nisan Sigara güncel sigara fiyatları! 6-7 TL’lik artış sonrası en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?

5 Nisan 2024'te sigara fiyatlarına yapılan zam, tiryakiler arasında merak yarattı. Son dakika bilgilerine göre, en ucuz ve en pahalı sigara markalarının fiyatları yeniden belirlendi. Bu güncellenen sigara fiyat listesi, tiryakiler tarafından yakından inceleniyor. İşte detaylar...