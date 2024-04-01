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Son dakika | Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Temel önceliğimizdir

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Son dakika | Cevdet Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Temel önceliğimizdir

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ekonomide büyümeyi, istihdamı ve ihracatımızı artırıyor, cari açığımızı düşürüyoruz. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz. Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir. Geçen sene ilan ettiğimiz programımızı kararlı bir şekilde uygulayarak bunu başaracağız.

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