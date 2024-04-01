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TÜBİTAK 11 personel istihdam edecek

Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 01.04.2024
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TÜBİTAK 11 personel istihdam edecek

TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 11 araştırmacı alacak. İstihdam edilecek personel, TÜBİTAK UME'nin Gebze'deki birimlerinde görevlendirilecek.

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