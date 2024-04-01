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Son dakika | Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Tasarrufu ön planda tutacağız

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Son dakika | Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Tasarrufu ön planda tutacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Orta Vadeli Programımızı güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Enflasyonu tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi, gelir politikası ve kamuda tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.

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